Власти РФ полностью искоренили украинский язык из школ Крыма

Новости Украины: В оккупированном Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения.

Во временно оккупированном Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа по результатам проведенного мониторинга сферы образования на полуострове.

По данным экспертов, реальная ситуация с обучением на родном языке в Крыму значительно хуже, чем заявленная подконтрольным РФ “Министерством образования Республики Крым”.

”Крымская правозащитная группа в 2018-2019 учебном году провела собственный мониторинг ситуации с обучением на родном языке в Крыму. В ходе мониторинга были посещены 24 школы, в которых проводились опросы руководства, преподавателей и родителей учеников. В том числе: 3 школы, которые заявлены “Министерством” как школы с крымскотатарским языком обучения; 1 школа, заявленная как школа с украинским языком обучения; 18 школ, заявленных как школы с классами обучения на крымскотатарском языке; 2 школы, заявленные как школы с классами обучения на украинском языке”, - отмечается в сообщении.

Согласно результатам мониторинга, в Крыму не осталось ни одной школы, в которой изучение всех предметов ведется на украинском языке.

”Классов с украинским языком обучения также значительно меньше, чем заявлено оккупационными властями. Школы, которые официально заявлены как школы с крымскотатарским языком обучения, фактически таковыми не являются, а обучение в них ведется как на крымскотатарском, так и на русском языках”, - добавили в Крымской правозащитной группе.