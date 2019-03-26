Порошенко и Назарбаев обсуждали украинско-казахстанские отношения

Новости Украины: Петр Порошенко провел телефонную беседу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонную беседы с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

«Глава государства отметил значительный личный вклад первого президента Республики Казахстан в становление и развитие украинско-казахстанских отношений», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества на основе дружбы и уважения между обеими странами и народами.

Напомним, Назарбаев 19 марта заявил, что подает в отставку. О сложении полномочий он объявил в обращении к народу.

Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, пожизненно останется председателем Совета безопасности центральноазиатского государства. Такой закон был принят парламентом в 2018 году. Назарбаев также остается председателем правящей партии "Нур-Отан".