Украина разделяет 40-ю строчку в "индексе паспортов" с Никарагуа и Тувалу

Новости Украины: Украина поднялась на 40-ю строчку по уровню паспорта в обновленном рейтинге Henley Passport Index.

Украина поднялась на 40-е место в индексе привлекательности паспортов Henley Passport Index

Рейтинг составила консалтинговая компания Henley & Partners.

Украинцы могут без виз посетить 128 стран мира. 40-ю строчку Украины разделяет с Никарагуа и Тувалу.

Среди стран Восточного партнерства в украинском паспорта высокий индекс привлекательности. В частности, Молдова и Грузия занимают 45 и 49-е места соответственно.

Первое место в рейтинге занимают Япония, Сингапур и Южная Корея, чьи граждане могут без виз посетить 189 стран. На втором месте Германия (188 стран), на третьем - Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция (187 стран).

Замыкают рейтинг Афганистан и Ирак - они занимают 104-е место, а их граждане без виз могут поехать в 30 стран.

Напомним, в предыдущем рейтинге Henley Passport Index украинский паспорт занял 41-е место.