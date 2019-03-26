Украина разделяет 40-ю строчку в "индексе паспортов" с Никарагуа и Тувалу

Украина поднялась на 40-е место в индексе привлекательности паспортов Henley Passport Index
Рейтинг составила консалтинговая компания Henley & Partners.
Украинцы могут без виз посетить 128 стран мира. 40-ю строчку Украины разделяет с Никарагуа и Тувалу.
Среди стран Восточного партнерства в украинском паспорта высокий индекс привлекательности. В частности, Молдова и Грузия занимают 45 и 49-е места соответственно.
Первое место в рейтинге занимают Япония, Сингапур и Южная Корея, чьи граждане могут без виз посетить 189 стран. На втором месте Германия (188 стран), на третьем - Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция (187 стран).
Замыкают рейтинг Афганистан и Ирак - они занимают 104-е место, а их граждане без виз могут поехать в 30 стран.
Напомним, в предыдущем рейтинге Henley Passport Index украинский паспорт занял 41-е место.