Вышинскому в Киеве продлили арест

Новости Украины: В Киеве состоялся суд по делу руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Подольский рай суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая.

Как передает корреспондент, такое решение коллегия суда приняла, рассмотрев ходатайства стороны обвинения. При этом судьи отказали защите в удовлетворении ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурорам.

"Ходатайство защиты... о возвращении обвинительного акта... отклонить... избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 24.05", - говорится в постановлении суда.

В связи с вынесением такого постановления защита заявила об отводе коллегии судей, мотивируя свое ходатайство предвзятостью судей. В частности, ходатайство о продлении меры пресечения не обсуждалось участниками процесса.

В настоящее время суд удалился в совещательную комнату для решения вопроса о заявленном защитой отводе коллегии судей

Как сообщалось, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве К.Вышинского. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. К.Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая К.Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

Напомним, Херсонский апелляционный суд 6 марта отказал в удовлетворении жалобы защиты на продление срока содержания под стражей руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

14 марта К.Вышинский был этапирован в Киев из Херсона.