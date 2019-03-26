Глава ЦИК Беларуси будет наблюдать за выборами в Украине

Новости Украины: Глава ЦИК и белорусский парламентарий будут наблюдать за президентскими выборами в Украине.

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина и представитель нижней палаты белорусского парламента будут наблюдать за выборами президента Украины.

Как сообщили в ЦИК, Л.Ермошина примет участие в наблюдении за выборами. Глава белорусского Центризбиркома получила соответствующее приглашение от украинских коллег.

Кроме того, за украинскими выборами будет наблюдать белорусский парламент. "Участие в международном наблюдении за выборами президента Украины в составе миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) примет депутат Палаты представителей Анна Старовойтова", - сообщили в пресс-службе нижней палаты.

По информации пресс-службы, белорусский парламентарий будет находиться в Украине в составе международной миссии с 29 марта по 1 апреля.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.