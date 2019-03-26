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Вооруженные люди в приемной нардепа Березы устроили дебош

Вооруженные люди в приемной нардепа Березы устроили дебош
17:06 Вт, 26 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: На Троещине в Киеве неизвестные с оружием устроили дебош в приемной нардепа Б.Березы.

В Киеве неизвестные устроили конфликт в приемной народного депутата Борислава Березы после отказа охранников пропустить их на прием.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В частности, как отмечается в сообщении, в 13:07 в дежурную часть поступила информация от прохожего о том, что на улице Александра Сабурова возле приемной народного депутата находятся подозрительные люди с оружием. На место происшествия отправились наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции.

По предварительным данным, неизвестные пытались попасть к народному депутату на прием, однако охрана их не пустила. "Возник конфликт, после которого визитеры, несмотря на попытки охраны заблокировать их, протаранив машину, скрылись на автомобиле "Рендж Ровер". Впоследствии эта машина с механическими повреждениями без номерных знаков была обнаружена на стоянке по улице Теодора Драйзера", - сообщили в полиции.

Сам Береза рассказал, что на его приемную напали титушки. По его словам, нападавшие скрылись на трех машинах, одна из которых – найденный Range Rover.

Депутат связывает нападение со своей деятельностью против нелегального бизнеса: "Это мне привет передают такой? За то, что закрываем наливайки? За то, что закрываем "игорки"? За то, что криминалу не даем работать? Так мне криминал привет передал?".

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Киев, Полиция, Борислав Береза.
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