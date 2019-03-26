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Зайцева после смены адвоката подала апелляцию

Зайцева после смены адвоката подала апелляцию
19:18 Вт, 26 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Осужденная за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцева сменила адвоката и подала апелляцию.

Осужденная на 10 лет лишения свободы за ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли 6 человек, Елена Зайцева и ее новый адвокат Юлия Плетнева подали апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции.

"26 марта 2019 года в Киевский районный суд Харькова поступила апелляционная жалоба обвиняемой Зайцевой Е.О. и ее защитника Плетневой Ю.В. на приговор Киевского районного суда", - сообщает пресс-служба Киевского райсуда Харькова во вторник.

Во время рассмотрения дела в суде первой инстанции Е.Зайцеву защищали адвокаты Юлия Козырь и Евгений Мельниченко. Они больше не представляют ее интересы.

Ранее апелляционную жалобу на приговор Киевского райсуда подали другой обвиняемый по делу Геннадий Дронов и его адвокат Сергей Перепелица.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Г.Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) Уголовного кодекса Украины.

Появилось видео с ближайшей камеры от места ДТП в Харькове

20 октября 2017 года Киевский райсуд Харькова арестовал Е.Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога.

8 ноября 2017 года Киевский райсуд Харькова взял под стражу Г.Дронова.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Е.Зайцевой и Г.Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

В ходе дебатов гособвинение потребовало признать Е.Зайцеву и Г.Дронова виновными по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме. Защита Г.Дронова потребовала признать его невиновным в связи с недоказанностью состава преступления. Е.Зайцева заявила, что готова нести любое наказание, которое назначит суд. Ее защита просила суд при назначении наказания Е.Зайцевой учесть смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба).

Материалы в отношении автошколы, где училась Е.Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд г.Харькова признал Г.Дронова и Е.Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.

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Все по теме:

Харьков, ДТП в Харькове, Юлия Плетнева, Елена Зайцева, Геннадий Дронов.
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