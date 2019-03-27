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Более 315 тысяч украинцев воспользовались правом по смене места голосования

Более 315 тысяч украинцев воспользовались правом по смене места голосования
00:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Свыше 315 тысяч украинцев временно изменили место голосования.

Более 315 тысяч украинцев воспользовались временным изменением места голосования.

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в Facebook.

"Последние дни наглядно показали, насколько у украинцев есть желание посетить выборы Президента Украины 31 марта 2019 года. Отделы ведения Государственного реестра избирателей работали на пределе возможного, оформляя заявления о временном изменении голосования без изменения избирательного адреса. Таким образом, со 2 января по 25 марта этим правом воспользовались 315 725 украинцев", - отметила она.

Так, наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей - 63 869 и 28 834 соответственно.

"За последнюю неделю было подано более 210 тысяч заявлений о временном изменении места голосования, в то время как за предыдущие почти три месяца - около 100 тысяч", - отметила глава ЦИК.

Слипачук также сообщила, что отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печатать уточненные списки избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.

Как сообщалось ранее, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала кампания очередных выборов Президента, назначенных на 31 марта 2019 года.

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ЦИК 8 февраля завершила процесс регистрации на пост главы государства - всего были зарегистрированы 44 кандидата. Впоследствии пять кандидатов отказались баллотироваться.

Граждане Украины, которые не смогут проголосовать на выборах по месту регистрации, имели возможность воспользоваться процедурой временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса. Для этого нужно было не позднее чем за 5 дней до дня голосования подать в отделение Государственного реестра избирателей заявление и подтверждающий документ (например, справку с работы или учебы).

Для жителей временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма такие подтверждающие документы не нужны.

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ЦИК, Выборы 2019, Татьяна Слипачук.
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