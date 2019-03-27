Скачать
Среда, 27.03.2019
ЕС не признает аннексию Крыма и призывает РФ освободить украинских политзаключеных
ЕС не признает аннексию Крыма и призывает РФ освободить украинских политзаключеных
Вопрос Голанских высот: Позиция Украины
Вопрос Голанских высот: Позиция Украины
Зидан и Перес готовы продать Бэйла
Зидан и Перес готовы продать Бэйла
В Румынии протестировали прототип летающей тарелки (Видео)
В Румынии протестировали прототип летающей тарелки (Видео)

Порошенко назвал своего основного союзника и оппонента

Порошенко назвал своего основного союзника и оппонента
02:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент заявил, что все, что ослабляет нашу страну, усиливает Путина.

Президент Петр Порошенко назвал своим союзником украинский народ, а оппонентом - президента России Владимира Путина.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

"Когда у меня спрашивают, кто мой союзник, с кем я готов объединяться, координировать свои действия, и работать на него, отвечаю: мой союзник - украинский народ! Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я этого не стесняюсь и говорю об этом открытым текстом единственный, потому что остальные этого боятся делать, потому что хотят потом найти какие-то дорожки туда - кто явно, а кто тайно, - мой оппонент - Путин", - сказал Порошенко.

В то же время он отметил, что сейчас украинцам надо мобилизовать усилия, обеспечить защиту украинских интересов, реформы, "прорыв, форсаж нашей экономики", чтобы изменения, которые произошли за последние пять лет, стали необратимыми.

Полозов считает, что РФ продлит срок заключения захваченных моряков

"И мне безразлично, кто из олигархов-беглецов, включая Коломойского, будет играть в пользу Путина, и как его имя. Ибо все, что ослабляет нашу державу, усиливает Путина", - подчеркнул Президент.

Порошенко убежден, что сейчас перед украинцами стоит выбор - или мы за Украину, или за Россию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Путин, Петр Порошенко, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы 2019: спецучасткам разрешили самостоятельно напечатать бюллетени
02 Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили бойца
03 Наталья Могилевская переезжает в другой город
04 Анастасия Петрик поделилась яркими снимками с сестрой
05 Люксембург и Португалия хотят пересмотреть результаты матчей с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Самолеты США провели разведку возле Крыма и Молдовы
СМИ: Самолеты США провели разведку возле Крыма и Молдовы
Порошенко назвал своего основного союзника и оппонента
Порошенко назвал своего основного союзника и оппонента
Боевики ОРЛО обстреляли беспилотник ОБСЕ
Боевики ОРЛО обстреляли беспилотник ОБСЕ
Полезные фрукты для людей с диабетом
Полезные фрукты для людей с диабетом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь