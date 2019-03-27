Порошенко назвал своего основного союзника и оппонента

Новости Украины: Президент заявил, что все, что ослабляет нашу страну, усиливает Путина.

Президент Петр Порошенко назвал своим союзником украинский народ, а оппонентом - президента России Владимира Путина.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

"Когда у меня спрашивают, кто мой союзник, с кем я готов объединяться, координировать свои действия, и работать на него, отвечаю: мой союзник - украинский народ! Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я этого не стесняюсь и говорю об этом открытым текстом единственный, потому что остальные этого боятся делать, потому что хотят потом найти какие-то дорожки туда - кто явно, а кто тайно, - мой оппонент - Путин", - сказал Порошенко.

В то же время он отметил, что сейчас украинцам надо мобилизовать усилия, обеспечить защиту украинских интересов, реформы, "прорыв, форсаж нашей экономики", чтобы изменения, которые произошли за последние пять лет, стали необратимыми.

"И мне безразлично, кто из олигархов-беглецов, включая Коломойского, будет играть в пользу Путина, и как его имя. Ибо все, что ослабляет нашу державу, усиливает Путина", - подчеркнул Президент.

Порошенко убежден, что сейчас перед украинцами стоит выбор - или мы за Украину, или за Россию.