НАПК выявило недостоверное декларирование главы Госрезерва

Новости Украины: НАПК направило в НАБУ вывод о декларировании недостоверной информации главой Госрезерва В.Мосийчуком.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) при проверке декларации главы Государственного агентства резерва Украины (Госрезерва) Вадима Мосийчука выявило незадекларированные обязательства перед банком на более 1 млн грн.

Как сообщается в среду на сайте НАПК, установлено, что В.Мосийчук не задекларировал финансовые обязательства перед банком по договору ипотеки. Сумма обязательств на конец отчетного периода составила более 1 млн грн.

"О выявленных правонарушениях Национальное агентство проинформировало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), направив обоснованный вывод", - сказано в сообщении.