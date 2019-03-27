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НАПК выявило недостоверное декларирование главы Госрезерва

НАПК выявило недостоверное декларирование главы Госрезерва
11:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: НАПК направило в НАБУ вывод о декларировании недостоверной информации главой Госрезерва В.Мосийчуком.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) при проверке декларации главы Государственного агентства резерва Украины (Госрезерва) Вадима Мосийчука выявило незадекларированные обязательства перед банком на более 1 млн грн.

Как сообщается в среду на сайте НАПК, установлено, что В.Мосийчук не задекларировал финансовые обязательства перед банком по договору ипотеки. Сумма обязательств на конец отчетного периода составила более 1 млн грн.

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"О выявленных правонарушениях Национальное агентство проинформировало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), направив обоснованный вывод", - сказано в сообщении.

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Госрезерв, Декларация, НАПК, Вадим Мосийчук.
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