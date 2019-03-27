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Выборы 2019: сколько украинцев сменили место голосования

Выборы 2019: сколько украинцев сменили место голосования
11:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Почти 316 тыс. украинцев сменили место голосования на выборах президента 31 марта.

Около 316 тыс. граждан Украины сменили место голосования на президентских выборах, преимущественно это жители Донецкой и Луганской областей, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Со 2 января по 25 марта этим правом (смены места голосования - ред.) воспользовались 315725 украинцев", - написала Т.Слипачук на странице в Фейсбуке.

По ее данным, больше всего заявлений подали жители Донецкой (63869 человек) и Луганской (28834) областей.

Глава ЦИК также отметила, что за последнюю неделю было подано более 210 тыс. заявлений о временной смене места голосования (для сравнения – за предыдущие неполные три недели около 100 тыс.).

ЦИК завершила регистрацию международных наблюдателей

"Отныне отделы ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям. Обращаю также внимание на новый сервис сайта ГРИ - теперь в результатах ответа на запрос о наличии избирателя в Госреестре добавлена информация о временной смене места голосования, что содержит номер и адрес избирательного участка, в список которого будет включен избиратель", - написала Т.Слипачук.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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Украинцы, ЦИК, Голосование, Выборы 2019.
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