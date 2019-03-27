В Госдуме РФ появилось постановление о непризнании выборов в Украине

Новости Украины: Российский депутат Владимир Жириновский подал в Госдуму России проект постановления о непризнании итогов выборов президента в Украине, который обсудят 2 апреля.

На сайте Государственной думы России лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский подал проект постановления о непризнании итогов выборов президента Украины.

Отмечается, что в постановлении указано, что депутаты Госдумы "глубоко обеспокоены" проведением выборов президента Украины в условиях якобы нечестной избирательной кампании. Также указано, что якобы были применены "грязные" избирательные технологии, что является "грубым нарушением международно-правовых правил и норм, лежащих в основе организации и проведения демократических выборов".

В частности, в постановлении указано, что нынешняя "антироссийская" власть Украины не может, по их мнению, организовать честные выборы, также указываются жалобы на запрет российских наблюдателей в Украине.

Депутаты, которые поставили под постановлением свои подписи считают, что выборы в Украине не могут быть признаны действительными, состоявшимися и легитимными и выразили надежду на "скорейшее прекращение деятельности незаконного режима в Украине".

В свою очередь в заключении Госдумы предложило доработать документ, а именно внести в него условия, согласно которым выборы в Украине могут быть признаны. Проект постановления планируют включить в порядок дня Госдумы на 2 апреля.