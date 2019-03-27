РФ на заседании ТКГ в Минске вновь отказалась от своих граждан

Новости Украины: РФ отказалась обсуждать в Минске вопрос освобождения украинских политзаключенных по формуле "25 на 25" и в узком формате.

Российская сторона в Минске отказалась от обсуждения вопроса освобождения украинских политзаключенных по формуле "25 на 25", а также в узком формате, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"РФ также категорически отказалась обсуждать вопрос освобождения осужденных россиян на политзаключенных Кремля как в формате 25/25, так и в узком формате (мы предлагали немедленно передать нам больного Павла Гриба, пожилого Алексея Сизоновича и Владимира Балуха в обмен на россиян Седикова и Высоцкого). Представители РФ в очередной раз отказались от своих граждан и повторили мантру о "внутреннем конфликте" и что "Киев должен договариваться с Луганском и Донецком", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке.

По ее словам, на данном этапе представители РФ не готовы к каким-либо продвижениям в решении гуманитарных вопросов и вопросов по безопасности.

Кроме того, как сообщила И.Геращенко, в рамках гуманитарной подгруппы, в которой работают представители СБУ и МинВОТ, и ТКГ поднимался вопрос немедленного освобождения военнопленных моряков. "Грызлов (представитель России в ТКГ Борис Грызлов - ред.) прячет глаза и избегает обсуждения проблемы", - добавила она.