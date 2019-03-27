Порошенко пояснил иск против "1+1": Речь идет о собственниках и олигархах

Новости Украины: Действующий президент Украины Петр Порошенко прокомментировал планы судиться с телеканалом 1+1.

Ответственность по иску против телеканала должны нести олигархи, которые за ним стоят, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Я никогда не судился и не собираюсь судиться с журналистами, речь идет о собственниках канала и олигархах", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам в среду.

Президент выразил убеждение, что телеканал "1+1" "перешел красную линию" и он "вынужден был подать иск против канала, который принадлежит олигарху (очевидно, речь идет о бизнесмене Игоре Коломойском – ред.)".

"Речь идет об олигархе, который пытается, в том числе и через своих ручных кандидатов, перетянуть руководство страной, возвратить себе активы, которые были национализированы, за деньги, которые были незаконно через механизмы мошенничества выведены из Украины", - уточнил П.Порошенко.

Глава государства уверен, что олигарх своей цели не добьется, поскольку украинцы уже не раз демонстрировали свою ответственность и принципиальность на выборах.

Как сообщалось, П.Порошенко намерен подать в суд на телеканал "1+1" из-за распространения лжи и дезинформации, заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" А.Герасимов.

"Петр Порошенко решил подать в суд на канал "1+1" за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента", - указано в заявлении А.Герасимова.

Штаб П.Порошенко призвал граждан Украины относиться к новостям и другим информационным продуктам "1+1" с большой предосторожностью, так как там появляется "все больше политических заказов от собственника".

"В последние месяцы информационная политика одного из украинских телевизионных каналов претерпела существенные изменения… Речь идет о канале "1+1". Собственник этого СМИ не выдержал испытаний четвертой властью… Он превратил канал в орудие грязных политических технологий и черного пиара против одного из кандидатов в президенты, а именно Петра Порошенко. Игорь Коломойский грубо растоптал базовые принципы свободной журналистики и свободы слова", - говорится в заявлении А.Герасимова.