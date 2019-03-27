Кандидат Гриценко провел дебаты с манекенами Бойко и Ляшко

Новости Украины: В ток-шоу одного из украинских телеканалов планировались дебаты кандидатов в президенты.

В среду, 27 марта, на дебаты на Общественном вещании не пришли кандидаты на пост президента Юрий Бойко и Олег Ляшко, в студии присутствовал только Анатолий Гриценко.

Об этом сообщает Detector.media.

“В пятом выпуске ток-шоу участвует с объявленной тройки только Анатолий Гриценко. Вместо господина Ляшко и господина Бойко в студии стоят два манекена с логотипом Общественного – UA:”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила на ток-шоу трех кандидатов на пост президента Анатолия Гриценко, Юрия Бойко и Олега Ляшко.

Ведущие ток-шоу сказали, что Олег Ляшко и Юрий Бойко отказались от участия в «Обратном отсчете», объяснив это тем, что имеют встречу с избирателями.