Нацсовет будет судиться с телеканалом экс-кандидата в президенты

Новости Украины: Национальный регулятор телевидения и радиовещания начинает судебный процесс против телеканала Евгения Мураева.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания пойдет в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала «Макси-ТВ», на базе которого вещает канал «Наш», принадлежащий экс-кандидату в президенты Евгению Мураеву.

Решение об этом принял регулятор по итогам заседания в четверг, передает корреспондент.

Причиной судебного иска стало нарушение закона «О телевидении и радиовещании» телеканалом «Макси-ТВ», который не соблюдал программную концепцию вещания, заложенную в условия лицензии. Отмечается, что в эфире этого телеканала отсутствовали развлекательные, детские и культурно-художественные передачи, а также показ фильмов. Формат вещания культурно-развлекательного канала (коим Макси-ТВ и являлся по лицензии) предполагает показ фильмов или других развлекательных передач не менее 3 часов в сутки. Регулятор отмечает, что по факту «Макси-ТВ» стал информационно-аналитическим транслятором.

Согласно заявлению Нацсовета, они давали возможность телеканалу «Макси-ТВ» привести к нормам лицензии и законодательству эфирное вещание, но во время очередной проверки телеканал не выполнил распоряжение. Это позволяет Национальном совету по вопросам телевидения и радиовещания обратиться с иском в суд об аннулировании лицензии. Представители телеканала не явились в четверг на заседание Нацсовета.

Как сообщалось, 7 ноября 2018 года информационно-аналитический телеканал «Наш» вышел в эфир на базе «Макси-ТВ», которым владеет отец нардепа Евгения Мураева — Владимир.

Нацсовет неоднократно проводил мониторинг вещания телеканала, в эфире которого использовался логотип, не предусмотренный условиями лицензии. Телеканалу «Макси-ТВ», который выходил в эфир с логотипом «Макси-ТВ скоро НАШ», 6 декабря 2018 года было объявлено предупреждение и назначена внеплановая проверка.

Напомним, по меньшей мере, четыре украинских телевизионных канала поймали на нарушениях избирательного законодательства перед президентскими выборами в Украине и на трансляциях заказного контента.