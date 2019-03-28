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ГБР расследует факт возможного вмешательства Сытника выборы в США

ГБР расследует факт возможного вмешательства Сытника выборы в США
16:52 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости Украины: Следователи Государственного бюро расследований проводят следственные действия касательно возможного вмешательства директора НАБУ Артема Сытника в выборы в США.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба на пресс-конференции заявил, что следователи ведомства проводят следственные действия о факту возможного вмешательства директора НАБУ Артема Сытника в президентские выборы в США в 2016 году.

По словам Трубы, уголовное производство по данному факту было зарегистрировано работниками Генеральной прокуратуры совсем недавно. На данный момент, следователи только начинают следственные действия в этом уголовном производстве. Поэтому, детали следствия пока не могут быть раскрыты. 

Недавно народный депутат Украины Борислав Розенблат обнародовал запись, на которой человек с голосом директора НАБУ рассказывает об оказании помощи кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов главы государства в 2016 году.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в последствии сообщил, что поручил в рамках уголовного дела проверить, действительно ли имел место факт вмешательства директора НАБУ в американские выборы.

Напомним, государственное бюро расследований (ГБР) расследует целый ряд уголовных производств, в которых фигурирует более 30 народных депутатов Украины, одно из дел касается нецелевого использования бюджетных средств, рассказал директор ГБР Роман Труба. Это не одно уголовное производство, речь идет о нескольких уголовных производствах. У следователей есть основания говорить, что, возможно, депутаты имеют отношение к нецелевому использованию государственных средств. 

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НАБУ, Артем Сытник, Вмешательство в выборы в США, Следователи ГБР.
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