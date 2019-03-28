Янукович и Манафорт "отмывались" через один шведский банк

Новости Украины: Раскрыта схема отмывания денег бывшим президентом Украины и руководителем штаба Трампа в шведском банке.

Журналистская организация OCCRP («Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции») провела расследование о причастности беглого президента Украины Виктора Януковича и бывшего руководителя аппарата Дональда Трампа Пол Манафорт к отмыванию денег через Swedbank, сообщается на сайте организации.

По данным издания SVT из Швеции, фиктивная компания, использовавшаяся для передачи денег Виктору Януковичу, участвовала в передаче денег Полу Манафорту.

Отмечается, экс-президент Украины получил 4 млн долларов в качестве авторского вознаграждение за книгу, которую он якобы написал. Трансфер средств был осуществлен через множество компаний, включая Vega Holding Limited, которая также перечисляла более 25 млн долларов в пользу Inlord Sales LLP — фигуранту дела Манафорта. Эта компания в феврале 2012 года перевела на счет Пола Манафорта на Кипре почти миллион долларов, что скрывает от властей США сам руководитель штаба Трампа.

Издание SVT также выявило, что Vega Holding Limited переводила 100 тыс. долларов «Проекту переходных демократий» (Project on Transitional Democracies). Эта компания по информации журналистов Vice News также сотрудничала с Манафортом для организации встреч с чиновниками США.

Напомним, руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт приговорен к 7,5 годам тюрьмы двумя решениями суда.