Кандидат в президенты потратил почти весь бюджет на распечатку своей песни

Новости Украины: Кандидат в президент Аркадий Корнацкий потратил почти весь бюджет избирательного фонда на распечатку листовок с текстом собственной песни.

Кандидат Аркадий Корнацкий, ведущий борьбу за пост президента Украины, заплатил 877,5 тыс. грн за распечатку 1,1 миллиона экземпляров текстов своей песни, сообщает «Чесно».

Как отмечается, эти данные размещены на листовках кандидата Корнацкого.

"Слова песни и обращения к избирателям Корнацкий напечатал в Черкассах, заказ выполнил предприниматель Александр Третьяков", - пишет общественное движение.

По состоянию на 28 марта избирательный фонд кандидата Аркадия Корнацкого составляет 1,5 миллиона гривень его личных средств, о чем сообщается в промежуточном отчете его фонда на сайтах ЦИК и НАПК.

В отчете отмечено, что большинство средств были направлены на печать агитационных материалов. Еще 15 тыс. грн Аркадий Корнацкий заплатил за эфир на телеканале «Ильдана», а 204 тыс. грн. выплатил за услуги «Укрпоште».