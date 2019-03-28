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Выборы 2019: В МОУ рассказали о правилах для СМИ и наблюдателей в зоне ООС

Выборы 2019: В МОУ рассказали о правилах для СМИ и наблюдателей в зоне ООС
22:30 Чт, 28 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: zn.ua

Новости Украины: Минобороны разъяснило правила для СМИ и наблюдателей в зоне ООС.

Минобороны обнародовало информацию о временном допуске СМИ и наблюдателей на специальные избирательные участки в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"Наблюдатели не позднее чем за 5 суток уведомляют об участии в наблюдении за выборами Президента Украины Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества г. Краматорск путем подачи заявки в электронном виде и в адрес Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества г. Краматорск [email protected]", - говорится в сообщении.

В письме лицо должно подать свои паспортные и контактные данные, номер карты аккредитации наблюдателя в ЦИК или окружной избирательной комиссии и указать срок пребывания и место в районе проведения ООС.

Как отмечается в сообщении, передвижение наблюдателей в районе ООС будет осуществляться исключительно по маршрутам и местам, указанным в сообщении.

Для удобства наблюдателей и представителей СМИ будут действовать консультационные центры, где будут помогать коммуницировать с окружными избирательными комиссиями, специальными избирательными участками и командирами воинских частей, на территории которых они находятся.

В Минобороны также предоставили контактные телефоны, по которым можно обращаться представителям СМИ и наблюдателям:

Объединенный центр ГВС штаба ОС (г. Краматорск):

адрес: ул. Олексы Тихого, 10В,

номера телефонов:

  • (050) 102 82 23
  • (063) 526 96 98
  • (068) 059 44 36
  • (095) 682 75 20

Объединенный центр ГВС штаба ОС (г. Мариуполь):

адрес: ул. Харлампиевская, 17/25,

номера телефонов:

  • (096) 496 97 04
  • (063) 997 86 46
  • (099) 118 25 23
  • (097) 898 93 35

Объединенный центр ГВС штаба ОС (г. Северодонецк):

адрес: пр-кт Центральный, 12,

номера телефонов:

  • (095) 327 17 47
  • (093) 374 08 43
  • (096) 001 83 87

Напомним, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил иностранных наблюдателей, что у правоохранителей достаточно сил для урегулирования внештатных ситуаций, если таковые возникнут на президентских выборах, рисков от радикальных групп нет.

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Минобороны, Выборы 2019, Зона ООС.
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