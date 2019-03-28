Выборы 2019: В МОУ рассказали о правилах для СМИ и наблюдателей в зоне ООС

Минобороны обнародовало информацию о временном допуске СМИ и наблюдателей на специальные избирательные участки в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
"Наблюдатели не позднее чем за 5 суток уведомляют об участии в наблюдении за выборами Президента Украины Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества г. Краматорск путем подачи заявки в электронном виде и в адрес Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества г. Краматорск [email protected]", - говорится в сообщении.
В письме лицо должно подать свои паспортные и контактные данные, номер карты аккредитации наблюдателя в ЦИК или окружной избирательной комиссии и указать срок пребывания и место в районе проведения ООС.
Как отмечается в сообщении, передвижение наблюдателей в районе ООС будет осуществляться исключительно по маршрутам и местам, указанным в сообщении.
Для удобства наблюдателей и представителей СМИ будут действовать консультационные центры, где будут помогать коммуницировать с окружными избирательными комиссиями, специальными избирательными участками и командирами воинских частей, на территории которых они находятся.
В Минобороны также предоставили контактные телефоны, по которым можно обращаться представителям СМИ и наблюдателям:
Объединенный центр ГВС штаба ОС (г. Краматорск):
адрес: ул. Олексы Тихого, 10В,
номера телефонов:
Объединенный центр ГВС штаба ОС (г. Мариуполь):
адрес: ул. Харлампиевская, 17/25,
номера телефонов:
Объединенный центр ГВС штаба ОС (г. Северодонецк):
адрес: пр-кт Центральный, 12,
номера телефонов:
Напомним, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил иностранных наблюдателей, что у правоохранителей достаточно сил для урегулирования внештатных ситуаций, если таковые возникнут на президентских выборах, рисков от радикальных групп нет.