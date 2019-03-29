Президент: За каждую провокацию на фронте противник заплатит вдвойне

Новости Украины: Петр Порошенко заявил, что за каждую провокацию, произведенную на фронте, противник заплатит вдвойне.

За каждую провокацию на фронте противник заплатит вдвойне, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Я как верховный главнокомандующий хочу заявить, что за каждую провокацию, происходящую сейчас на фронте, противник, в том числе регулярные силы Российской Федерации, имеющие своих наемников на оккупированной территории, заплатят вдвойне. Это сейчас так и происходит. Наш огонь в ответ является достаточно эффективным!" - сказал П.Порошенко во время прямого включения из Львова в четверг вечером в эфире телеканала "Интер".

Он также сообщил, что не только Вооруженные силы Украины, но и подразделения территориальной обороны, и силы сектора обороны и безопасности "подготовят очень много сюрпризов агрессору" в случае его авантюрных и безответственных действий.