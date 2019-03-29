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Осужденные смогут голосовать на выборах Президента

Осужденные смогут голосовать на выборах Президента
05:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Заключенные смогут голосовать на выборах Президента на специальных избирательных участках.

Для обеспечения голосования осужденных образованы 143 специальных избирательных участка в 130 учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах. Об этом сообщил в блоге на “Цензор.Нет” заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

“Для обеспечения голосования осужденных образованы 143 специальных избирательных участка (109 – существующих на постоянной основе и 34 – существующих на временной основе) в 130 учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах”, - отметил Чернышов.

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При этом, уточнил заместитель министра юстиции, в 11 учреждениях созданы по два спецучастка на постоянной и временной основе, а в Днипровском учреждении исполнения наказаний №4 их будет действовать аж три - учитывая необходимость соблюдения установленного режима отбывания наказания. По словам Чернышова, количество избирателей, которые должны проголосовать на созданных спецучастках, по оценкам на 20 марта составляет 53 тыс. 314 человек.

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Заключенные, Президент, Кандидат, Выборы 2019.
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