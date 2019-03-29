Осужденные смогут голосовать на выборах Президента

Новости Украины: Заключенные смогут голосовать на выборах Президента на специальных избирательных участках.

Для обеспечения голосования осужденных образованы 143 специальных избирательных участка в 130 учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах. Об этом сообщил в блоге на “Цензор.Нет” заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

“Для обеспечения голосования осужденных образованы 143 специальных избирательных участка (109 – существующих на постоянной основе и 34 – существующих на временной основе) в 130 учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах”, - отметил Чернышов.

При этом, уточнил заместитель министра юстиции, в 11 учреждениях созданы по два спецучастка на постоянной и временной основе, а в Днипровском учреждении исполнения наказаний №4 их будет действовать аж три - учитывая необходимость соблюдения установленного режима отбывания наказания. По словам Чернышова, количество избирателей, которые должны проголосовать на созданных спецучастках, по оценкам на 20 марта составляет 53 тыс. 314 человек.