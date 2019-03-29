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Вице-премьер-министр Кириленко задекларировал 662,7 тыс. грн доходов

Вице-премьер-министр Кириленко задекларировал 662,7 тыс. грн доходов
07:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко подал электронную декларацию за 2018 год, в которой задекларировал 662 773 грн доходов.

Согласно декларации, в 2018 году В.Кириленко получил 655 321 грн заработной платы, и 7 452 грн - гонораров, его жена Екатерина Кириленко получила в 2018 году 401 145 грн доходов, а дочь – 7 891 грн доходов.

Вице-премьер указал в декларации $1,2 тыс. наличных средств и 6 078 грн на банковских счетах, а его жена - $20,25 тыс. и EUR4,6 тыс. наличных средств.

В.Кириленко заплатил банку "Креди Агриколь Банк" 56 872 грн в счет основной суммы и 21 122 грн в счет процентов по займу (кредиту). Также он заплатил страховой компании "Универсальная" 16 368 грн по обязательствам по договору страхования. Кроме того, вице-премьер получил два кредита в банке в сумме 37 319 грн и 87 602 грн, а его жена получила кредит на сумму 8 780 грн.

Согласно е-декларации, В.Кириленко имеет в совместной с женой и дочкой собственности квартиру в Киеве общей площадью 53,2 кв. м и квартиру в Киеве площадью 154,8 кв. м.

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Его супруга задекларировала машиноместо в Киеве площадью 16,6 кв. м, жилой дом в Иванковичах в Васильковском районе Киевской области площадью 86,2 кв. м и земельные участки там же площадью 1,5 тыс., 1,81 тыс., 2,71 тыс., 1,423 тыс. и 441 кв. м.

Е.Кириленко также задекларировала недостроенный жилой дом в Иванковичах площадью 900 кв. м.

Кроме того, у вице-премьера есть автомобиль Skoda Superb (2013 года выпуска), а его жена пользуется правом на вождение автомобиля Toyota RAV4 (2007 года выпуска).

В декларации также указаны авторские права вице-премьера и его жены на учебники, книги, докторскую диссертацию и монографию.

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Вячеслав Кириленко, Кабмин, Вице-премьер-министр, Декларация, Электронная декларация.
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