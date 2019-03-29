УПЦ МП подала в суд на Министерство культуры

Новости Украины: Суд открыл производство в деле по иску УПЦ (МП) к Минкульту Украины из-за необходимости внесения изменений в устав в части переименования.

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата) к Министерству культуры Украины об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие норм закона "О свободе совести и религиозных организациях".

Как сообщает в пятницу пресс-служба Окружного админсуда столицы, истец просит признать противоправными действия министерства о размещении на его официальном сайте и в газете "Урядовый курьер" Перечня религиозных организаций, подпадающих под нормы ч.7 и 8 ст.12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" и которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) и подать их на регистрацию в установленном порядке.

"Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела", - сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такому центру за пределами страны. Она будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Согласно закону, если в течение 4 месяцев церковь с центром в РФ не подаст на регистрацию изменения в устав о переименовании, ее устав в этой части утратит силу.

Минкультуры провело религиоведческую экспертизу и обнародовало перечень религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свое название и устав, указав в их числе и УПЦ (МП). Ведомство напоминает, что эти организации в течение 3 месяцев должны внести в свой устав изменения в части переименования и подать их на регистрацию в установленном порядке, а если они не будет выполнять требования закона о переименовании, их деятельность может быть прекращена решением суда.

Министерство культуры Украины констатирует, что если религиозная организация не будет выполнять требования закона о переименовании, ее деятельность может быть прекращена по решению суда. Минкультуры также отмечает, что суд рассматривает дело о прекращении деятельности религиозной организации в порядке искового производства, предусмотренного Гражданским процессуальным кодексом Украины, по заявлению органа, уполномоченного осуществлять регистрацию устава конкретной религиозной организации или прокурора.

В УПЦ (МП) утверждают, что они не подпадают под закон, который обязывает религиозные организации указывать в названии свой религиозный центр, если таковой находится в стране-агрессоре. Согласно позиции УПЦ (МП), их административный центр находится не в Москве, а в Киеве, а связь с Москвой у них только духовная.