ЦИК запретил ставить в бюллетенях штамп "выбыл"

Новости Украины: ЦИК предостерегла избирательные комиссии от проштамповывания бюллетеней словом "Выбыл" после заявления Мороза.

Центризбирком предостерег представителей участковых избирательных комиссий от проштамповывания бюллетеней словом "Выбыл" после заявления одного из кандидатов в президенты Александра Мороза о снятии своей кандидатуры. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ЦИК.

"Внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа "Выбыл" без решения Центральной избирательной комиссии запрещается", - говорится в сообщении ЦИК.

Отмечают, что согласно ч. 1 ст. 56 закона о выборах президента Украины ЦИК принимает решение об отмене регистрации кандидата в случае его обращения в любое время не позднее чем за 23 дня до дня выборов (то есть 7 марта).

Согласно закону, если такое обращение поступит позже положенного срока, Центризбирком его не рассматривает.

"Учитывая указанные положения закона, отмечаем, что публичные заявления кандидатов на пост президента Украины относительно отказа от баллотирования не имеют никаких правовых последствий", - сообщили в ЦИК.