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У Зеленского ответили на вопрос о возможном участии кандидата в сегодняшнем ток-шоу

У Зеленского ответили на вопрос о возможном участии кандидата в сегодняшнем ток-шоу
15:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Участие Зеленского в ток-шоу на Общественном маловероятно.

Кандидат на пост Президента Владимир Зеленский, скорее всего, не будет участвовать в сегодняшнем ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале UA:ПЕРШИЙ, поскольку у него запланирован концерт в Броварах.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Зеленского.

На вопрос корреспондента Укринформа, будет ли участвовать Владимир Зеленский в ток-шоу "Обратный отсчет", куда он приглашен, в пресс-службе ответили: "Я так думаю, что нет".

Там также добавили: "Сегодня у него (Зеленского - ред.) концерт в Броварах".

На сайте "95 квартала" анонсирован концерт в Броварах, начало которого в 20:00.

В то же время, на сайте Общественного сообщается, что к участию в ток-шоу "Обратный отсчет", которое выйдет 29 марта в 18:30, приглашены три кандидата в президенты, которые возглавляют рейтинги соцопросов: действующий глава государства Петр Порошенко, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Сегодня последний день агитации перед выборами президента 31 марта

В пресс-службе "Батьківщини" Укринформу не ответили на вопрос об участии Тимошенко в ток-шоу.

Нет и реакции Администрации Президента на анонсированное телеканалом участие Порошенко в передаче.

Политическое ток-шоу "Обратный отсчет" на Общественном позиционируют как программу, созданную для того, чтобы дать украинцам возможность сознательно выбрать, за кого голосовать на предстоящих выборах Президента Украины 31 марта.

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Ток-шоу, Владимир Зеленский, 95 квартал, Выборы 2019.
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