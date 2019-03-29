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Стратегия экологической политики Украины подписана президентом

Стратегия экологической политики Украины подписана президентом
16:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент подписал стратегию экологической политики Украины на период до 2030 года.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об основных принципах (стратегии) экологической политики Украины на период до 2030 года".

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Украины, фактически две трети населения Украины проживает на территориях, где состояние атмосферного воздуха не соответствует гигиеническим нормативам, а состояние земельных ресурсов и поверхностных водных объектов и качество воды в них отнесены к загрязненным и очень загрязненным.

Стратегия государственной экологической политики Украины, в том числе, предусматривает меры по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха и воды, и в целом изменение в государственном управлении посредством внедрения экологических норм и стандартов.

Как отметил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, цели стратегии могут пересматриваться каждые 5-6 лет в зависимости от эффективности их внедрения. Для ее выполнения также будет разработан Национальный план действий, как того требует действующее законодательство.

Как сообщалось ранее, 28 февраля Верховная Рада приняла правительственный закон "Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года" (№8328). За данное решение проголосовал 241 народный депутат.

Согласно документу, около 57% территории Украины поражены водной и ветровой эрозией, более 12% территории государства подвергаются подтоплениям. По разным критериям, в государстве загрязнено около 20% земель. Ежегодно фиксируется почти 23 тысячи случаев оползней. В результате абразии разрушается до 60% побережья Азовского и Черного морей и 41% береговой линии днепровских водохранилищ. На временно оккупированной территории Украины нарушено экологическое равновесие, которое привело к опасным изменениям в состоянии окружающей среды, нанесло вред здоровью и нарушило безопасность жизнедеятельности для 5 млн человек на территории около 30 тыс. квадратных километров.

Стратегией предусмотрено введение экологически безопасных, ресурсо- и энергосберегающих технологий, развитие возобновляемых источников энергии.

В сфере безопасности и обороны должен быть решен вопрос доступа к объектам военно-оборонного промышленного комплекса для осуществления соответствующего надзора и контроля за соблюдением на этих объектах природоохранного законодательства, предотвращения загрязнения поверхностных и грунтовых вод нефтепродуктами, уничтожения природных ландшафтов и т.п. с целью минимизации последствий деятельности на этих объектах, что будет способствовать реформам в сфере безопасности и обороны и внедрению стандартов НАТО.

Закон о трансплантации подписан президентом

Проблема накопления твердых бытовых отходов будет решаться путем минимизации их образования, обеспечения максимального использования ресурсоемких отходов, а проблема утилизации опасных отходов будет решаться путем совершенствования технологических процессов и построения высокотехнологичных комплексов для их утилизации.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2020 года.

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Экология, Закон, Петр Порошенко, Остап Семерак, Экологическая стратегия.
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