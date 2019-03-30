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В Польше появилось еще одно Почетное консульство Украины

В Польше появилось еще одно Почетное консульство Украины
14:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: В польском городе Катовице появилось 12-ое по счету почетное консульство Украины в Польше, руководителем назначен Ярослав Вечорек.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил у себя на странице в Twitter об открытии 12-ого по счету почетного украинского консульства в польском городе Катовице.

Отмечается, что Катовице является столицей Сльонского воеводства. Известно, что руководить посольством будет Ярослав Вечорек.

"Это уже 12-е украинское почетное консульство на карте Польши", - отметил Дещица у себя на странице и опубликовал фотографии с торжественного открытия посольства.

 

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Министерство иностранных дел Украины намерено также открыть на территории Польши еще 3 Почетных украинских консульства. По его словам, в список попали такие польские города, как  Катовице, Кельце и Вроцлав.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Польше функционирует четыре генконсульства (в Гданьске, Варшаве, Кракове и Люблине) и 12 почетных консульств в различных регионах страны.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Польши определились с новым послом в Украине. Глава министерства Яцек Чапутович от имени президента Анджея Дуды номинировал своего заместителя Бартоша Цихоцкого на должность посла Польши в Украине. Бартош Цихоцкий до назначения с 2017 года работал в польском МИДе, отвечая за восточную политику Польши. Ранее в 2015-2016 годах работал в посольстве Польши в Москве, после чего занял должность советника председателя Службы разведки.

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Украина, Польша, Открытие, Катовице, Андрей Дещица, Почетное украинское консульство.
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