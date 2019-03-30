Скачать
Суббота, 30.03.2019
Геращенко: РФ и орки - боевики беснуются накануне дня голосования
Геращенко: РФ и орки - боевики беснуются накануне дня голосования
СМИ РФ: Незаконно осужденный в РФ украинец Гриб прекратил голодовку
Гриб прекратил голодовку
Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
Благовещение 2019 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике
Благовещение 2019 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике

Стало известно, где будет отбывать остаток наказания политзаключенный Балух

Стало известно, где будет отбывать остаток наказания политзаключенный Балух
16:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Украинский политзаключенный Владимир Балух находится в ИК-4 Торжка Тверской области, ему осталось пробыть в СИЗО меньше двух лет.

Украинского политзаключенного Владимира Балуха перевили из СИЗО в колонию в Тверской области РФ. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

"Владимир Балух поступил в ИК-4 Торжка Тверской области, где будет отбывать наказание. В заключении ему осталось пробыть немногим меньше двух лет", - проинформировал Наумлюк.

До сих пор Балуха держали в СИЗО Твери.

Как сообщалось, 8 декабря 2016 года ФСБ России задержала Владимира Балуха, утверждая, что на чердаке его дома в Крыму обнаружили снаряды и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - вывешенный на его доме флаг Украины и табличку "Улица Героев Небесной сотни, 18".

"Суд" Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел. Украинец более 200 дней держал голодовку.

18 октября 2018 года Балух был доставлен в Керченскую исправительную колонию №2. 25 января 2019 года ему отказали в условно-досрочном освобождении. Судья мотивировал решение тем, что "отбывание более трети срока не является убедительным доказательством того, что Балух исправился".

Суд оккупированной Керчи отказал Балуху в условно-досрочном освобождении

Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным. Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тверская область, Этапирование, Владимир Балух, Украинский политзаключенный, торжок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 30 марта 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей
03 Родительская суббота 30 марта: что категорически запрещено делать в этот день
04 В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
05 Именины (День Ангела) Виктора: значение имени и поздравления в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина переходит на летнее время: что изменится
Украина переходит на летнее время: что изменится
В Украине наступил &quot;день тишины&quot; перед выборами Президента Украины
В Украине наступил "день тишины"
В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
Известно, почему принц Уильям и Кейт Миддлтон не позволяют себе вольностей
Известно, почему принц Уильям и Кейт Миддлтон не позволяют себе вольностей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь