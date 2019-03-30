Стало известно, где будет отбывать остаток наказания политзаключенный Балух

Новости Украины: Украинский политзаключенный Владимир Балух находится в ИК-4 Торжка Тверской области, ему осталось пробыть в СИЗО меньше двух лет.

Украинского политзаключенного Владимира Балуха перевили из СИЗО в колонию в Тверской области РФ. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

"Владимир Балух поступил в ИК-4 Торжка Тверской области, где будет отбывать наказание. В заключении ему осталось пробыть немногим меньше двух лет", - проинформировал Наумлюк.

До сих пор Балуха держали в СИЗО Твери.

Как сообщалось, 8 декабря 2016 года ФСБ России задержала Владимира Балуха, утверждая, что на чердаке его дома в Крыму обнаружили снаряды и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - вывешенный на его доме флаг Украины и табличку "Улица Героев Небесной сотни, 18".

"Суд" Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел. Украинец более 200 дней держал голодовку.

18 октября 2018 года Балух был доставлен в Керченскую исправительную колонию №2. 25 января 2019 года ему отказали в условно-досрочном освобождении. Судья мотивировал решение тем, что "отбывание более трети срока не является убедительным доказательством того, что Балух исправился".

Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным. Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.