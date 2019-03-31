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Выборы 2019: В Австралии уже голосуют

Выборы 2019: В Австралии уже голосуют
00:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На заграничном участке в Австралии началось голосование на выборах Президента Украины.

Первой страной, где стартовало голосование на выборах президента Украины, стала Австралия.  

Выборы стартовали на зарубежном избирательном участке в Австралии в 23:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

Об этом ранее сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.   

«Выборы начнутся в заграничном избирательном участке в Австралии в 23 часа по киевскому времени 30 марта. Завершать голосование на выборах президента должен участок в Сан-Франциско в 6 часов утра по киевскому времени 1 апреля», - добавил Погорельцев.

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Украинские избиратели за рубежом могут проголосовать на 101-м избирательном участке в 72 странах мира. В частности, 99 участков созданы при посольствах и консульствах Украины, а еще два заграничных избирательных участка сформированы при воинских частях, дислоцированных за пределами Украины - в Демократической Республике Конго и Косово.

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Австралия, Голосование, День выборов, Выборы 2019.
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