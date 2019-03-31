Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой

В Украине начались выборы Президента Украины. Какие документы нужно иметь с собой, как вести себя в случае нарушений и что делать, если нечаянно испортил бюллетень.
В Украине 31 марта начались президентские выборы. Голосование продлится с 8 утра до 20 вечера без перерыва
Кто имеет право голосовать
Согласно статье Конституции о выборах, право голоса имеют все граждане Украины, которым уже исполнилось 18 лет. Этого права лишены лишь те, кого суд признал недееспособными.
Какие документы нужны на участке
Для получения избирательного бюллетеня для голосования в день выборов Президента Украины члену участковой избирательной комиссии предоставляется один из указанных документов, подтверждающий личность и гражданство Украины.
На обычном избирательном участке вам нужно:
На заграничном избирательном участке, а также на специальном избирательном участке:
На специальном избирательном участке – тюрьма или СИЗО:
Если вы допустили ошибку при заполнении бюллетеня
Если, заполняя бюллетень, вы допустили ошибку – обратитесь в комиссию. По вашему письменному заявлению вам должны выдать другой бюллетень, предварительно составив соответствующий акт. Другой избирательный бюллетень выдается только в обмен на испорченный и только один раз.