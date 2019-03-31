Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой

Новости Украины: В Украине с 8 утра 31 марта началось голосование на выборах президента, какие документы нужны избирателю, чтобы отдать свой голос и что делать, если допустил ошибку в бюллетене.

В Украине начались выборы Президента Украины. Какие документы нужно иметь с собой, как вести себя в случае нарушений и что делать, если нечаянно испортил бюллетень.

В Украине 31 марта начались президентские выборы. Голосование продлится с 8 утра до 20 вечера без перерыва

Кто имеет право голосовать

Согласно статье Конституции о выборах, право голоса имеют все граждане Украины, которым уже исполнилось 18 лет. Этого права лишены лишь те, кого суд признал недееспособными.

Какие документы нужны на участке

Для получения избирательного бюллетеня для голосования в день выборов Президента Украины члену участковой избирательной комиссии предоставляется один из указанных документов, подтверждающий личность и гражданство Украины.

На обычном избирательном участке вам нужно:

паспорт гражданина Украины

временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно получивших гражданство)

военный билет (только для военнослужащих срочной службы)

На заграничном избирательном участке, а также на специальном избирательном участке:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу

дипломатический паспорт

служебный паспорт

На специальном избирательном участке – тюрьма или СИЗО:

карточка (справка) учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора, которая должна содержать: фамилию, имя, отчество, число, месяц, год рождения, гражданство, фотографию лица, подпись руководителя и печать учреждения (для лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах).

Если вы допустили ошибку при заполнении бюллетеня

Если, заполняя бюллетень, вы допустили ошибку – обратитесь в комиссию. По вашему письменному заявлению вам должны выдать другой бюллетень, предварительно составив соответствующий акт. Другой избирательный бюллетень выдается только в обмен на испорченный и только один раз.