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Нарушил тайну голосования: Ляшко показал на телекамеры свой бюллетень

Нарушил тайну голосования: Ляшко показал на телекамеры свой бюллетень
11:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время голосования показал на телекамеры бюллетень.

Кандидат в президенты Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время голосования на президентских выборах в воскресенье продемонстрировал в присутствии телекамер бюллетень с результатами своего волеизъявления, сообщает общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ).

"Во время голосования на одном из участков кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления", - сказано на странице КИУ в соцсети Фейсбук в воскресенье.

В организации напомнили, что в соответствии со ст.7 закона "О выборах президента Украины" голосования на выборах президента является тайным. "Фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и является нарушением тайны голосования", - отметили в КИУ.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

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Олег Ляшко, Нарушение, Лидер Радикальной партии, Президентские выборы в Украине, Кандидат в Президенты Украины, Выборы 2019, Показал бюллетень на телекамеры.
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