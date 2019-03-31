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Жена Гриценко со второй попытки проголосовала на выборах 2019

Жена Гриценко со второй попытки проголосовала на выборах 2019
14:48 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Супруга лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко Юлия Мостовая со второй попытки смогла отдать свой голос на выборах президента Украины 2019.

Супруга кандидат на пост президента Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко Юлия Мостовая может проголосовать на президентских выборах на своем участке, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Мы сделали проверку и по результатам проверки установили, что она есть в списках избирательного участка №800017 под номером 1269. Поэтому мы можем пригласить еще раз Юлию Владимировну на участок проголосовать, она есть в списке", - сказал заместитель главы ЦИК Олег Конопольский на брифинге в воскресенье.

Ранее в этот день Ю. Мостовая вместе с А.Гриценко прибыла на избирательный участок, однако не смогла проголосовать, поскольку ее не оказалось в списках избирателей.

"У меня настроение классное, но у жены настроение плохое, потому что ее лиши права проголосовать впервые за все годы, что она здесь живет", - сказал кандидат в президенты А.Гриценко журналистам после того, как воспользовался своим правом голоса.

В свою очередь Ю.Мостовая отметила, что голосует на этом участке с 18 лет и несколько дней тому назад находила себя в списках.

Как сообщает "Радио Свобода", жене Гриценко уже сообщили о том, что ее фамилия нашлось в списках, и она смогла проголосовать.

"Юлия Мостовая, жена Анатолия Гриценко, не смогла проголосовать, поскольку не нашли в списке. Через некоторое время наблюдатели сообщили в частности нам, журналистам, о том, что все-таки нашли Юлию Мостовую, и ей тоже сообщили о том, что она есть в списке. И вот она пришла для того, чтобы сделать свой выбор", - говорится в сообщении.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

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Президентские выборы в Украине, Списки избирателей, Выборы 2019, Проголосовала, Юлия Мостовая, Супруга Анатолия Гриценко, Со второго раза.
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