ЦИК Украины сообщила последние данные о явке украинцев на выборы 2019

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 15:00 уже проголосовали 45,12% избирателей, данные поступили из 23 избирательных округов.

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 воскресенья составила 45,12% по данным 23 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 23 округов. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 43,24%, Днепропетровской - 47,14%, Донецкой - 44,54%, Житомирской - 46,31%, Киевской - 45,53%, Луганской - 42,03%, Львовской - 34,18%.

Полтавская область показала яку 47,54%, Сумская - 48,79%, Тернопольская - 40,88%, Харьковская– 44,61%, Черниговская 47,01%, Киев - 44,21%.

Комитет избирателей Украины прогнозирует явку на очередных выборах президента Украины, на уровне голосования 2014 года, сообщил глава КИУ Алексей Кошель.

"Мы видим, что явка фактически совпадает с показателями 2014 года плюс/минус 0,5%. Если ничего не случится, мы можем увидеть явку на уровне 2014 года. Это очень неплохие показатели, говорящие о том, что граждане очень активно голосуют", - сказал он в эфире телеканала "Прямой", отметив, что утром на ряде участков были зафиксированы очереди.

А.Кошель также назвал основными проблемами текущих выборов определенную некорректность работы избирательных комиссий и публикацию избирателями бюллетеней с отметкой про голосование в соцсетях.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.