Зеленский: Экзит-полов много – победитель один

Новости Украины: Шоумен Владимир Зеленский прокомментировал результаты экзит-полов, по данным которых он лидирует в президентской гонке.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский после объявления результатов экзит-полов поблагодарил украинцев за выбор.

"Это только первый шаг к большой победе... Экзит-полов много – победитель один", - сказал В.Зеленский на брифинге в своем штабе в воскресенье в Киеве.

Он поблагодарил свою супругу Елену, свою команду на выборах, а также граждан Украины: "Хочу поблагодарить всех украинцев, которые голосовали сегодня "не по приколу".

"Нам все равно, с кем быть во втором туре. Мы ни с кем не договариваемся. Мы молодые люди, мы не хотим видеть все то прошлое в своём будущем, в будущем нашей страны", - отметил В.Зеленский.

На вопрос, может ли он подтвердить информацию, что якобы лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко готова поддержать его во втором туре, если после парламентских выборов две их политсилы вместе создадут коалицию, В.Зеленский ответил, что никаких переговоров с Ю.Тимошенко и с ее штабом нет.

"Если ее избиратели нас поддержат – очень спасибо", - добавил он.

Политконсультант команды кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает результаты экзит-полов достойными и ожидаемыми.

"Мы ожидали этих результатов, они подтверждаются, но расслабляться пока рано", - сказал Д.Разумков в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он назвал результаты экзит-полов достойными.

"Если результаты ЦИК будут кардинально отличаться от того, что мы увидели в двух экзит-полах, то мы будем понимать, что результаты сфальсифицированы. И тогда будем в рамках действующего законодательства отстаивать выбор украинского народа", - отметил политконсультант.

Согласно обнародованным результатам 4-х экзит-полов, В.Зеленский набирает наибольшее количество голосов избирателей Украины.