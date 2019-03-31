Выборы Президента 2019
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Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: текстовая трансляция
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Кандидат Гриценко против Порошенко, но и не призывает голосовать за Зеленского

Кандидат Гриценко против Порошенко, но и не призывает голосовать за Зеленского
21:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Анатолий Гриценко рассказал о своих предпочтениях во втором туре президентских выборов.

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявляет, что не при каких обстоятельствах не поддержит во втором туре кандидата в президенты Петра Порошенко, но также не может призывать голосовать за кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Я не хочу для страны еще 5 лет фальши, обмана, мародерства на крови, и поэтому я не при каких обстоятельствах не поддержу и не проголосую за Петра Порошенко. Я его очень хорошо знаю. Я также не могу говорить, чтобы голосовали или не голосовали за Владимира Зеленского", - сказал А.Гриценко в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

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Свое решение по В.Зеленскому А.Гриценко объяснил тем, что он его не знает, как, по его мнению, В.Зеленского не знает и сам украинский народ. На брифинге в своем штабе он пояснил: "Я его (В.Зеленского – ред.) просто не знаю, как не знает его еще и страна".

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По мнению А.Гриценко, на новоизбранном главе государства будет огромная ответственность, как и на тех, кто сделал и сделает свой выбор.

"Очень важно, чтобы сейчас этот процесс (избирательный – ред.) был завершен так, чтобы были силы, уверенность и честность у членов комиссии, наблюдателей, чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности нового главы государства", - добавил лидер "Гражданской позиции".

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Политик считает, что за него голосовали умные, образованные, хорошо информированные люди с активной позицией, и они определятся во втором туре со своим выбором. А.Гриценко поблагодарил голосовавших за него, которых, по его словам, более миллиона человек, что они сделали такой выбор, несмотря на грязь в его адрес и ограничение доступа ко многим телеканалам.

Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция

Напомним, шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 14,2%, свидетельствуют данные Национального экзит-пола.

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Анатолий Гриценко, Петр Порошенко, Выборы в Украине, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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