Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 01.04.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: текстовая трансляция
ЦИК озвучила окончательную явку избирателей
ЦИК озвучила окончательную явку избирателей
Выборы президента: в полиции завели 39 уголовных дел
Выборы президента: в полиции завели 39 уголовных дел
В апреле в Украине начинается призыв на срочную службу
В Украине стартует весенний призыв

ЦИК обработала уже 40% протоколов, Зеленский уверенно побеждает

ЦИК обработала уже 40% протоколов, Зеленский уверенно побеждает
07:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: После обработки ЦИК 40,21% протоколов Зеленский лидирует с 30,23%, у Порошенко 16,65%.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, набирая 30,23% и 16,65% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 40,21% протоколов.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,14% избирателей.

Кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко поддержали 11,48% украинцев, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 7,07%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,95%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,11%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,2%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,65%.

Стало известно, кто лидирует в избирательной гонке на зарубежном округе

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,6%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "УКРОП" Александра Шевченко – 0,53%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко поддержали 0,23% избирателей.

Остальные кандидаты набирают менее 0,2% голосов каждый.

Признаны недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юлия Тимошенко, ЦИК, Петр Порошенко, Экзит-пол, Выборы в Украине, Владимир Зеленский, Национальный экзит-пол, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последний бой Гвоздика (Видео)
02 Национальный экзит-пол: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур
03 Зеленский: Экзит-полов много – победитель один
04 Окончательный Национальный экзит-пол: кто выходит во второй тур
05 Выборы 2019: ЦИК начала оглашать результаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выборы президента: стало известно, кого поддержали украинцы в Беларуси
Стало известно, кого поддержали украинцы в Беларуси
В ЦИК назвали число украинцев, которые не пришли на выборы
В ЦИК назвали число украинцев, которые не пришли на выборы
С 1 апреля украинцев ждет небольшое снижение цен на газ
С 1 апреля украинцев ждет небольшое снижение цен на газ
Причины, по которым стоит полюбить острую пищу
Причины, по которым стоит полюбить острую пищу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь