ЦИК обработала более 45% протоколов, Зеленский набирает 30,16% голосов

Новости Украины: После обработки 45,77% бюллетеней, Владимир Зеленский набирает 30,16% голосов избирателей, а Петр Порошенко набирает 16,69%.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 30,16% голосов избирателей и вместе с действующим главой государства Петром Порошенко, набирающим 16,69%, выходит во второй тур выборов, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 45,77% протоколов.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,08% избирателей, кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко поддержали 11,52% украинцев.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7,11%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,94%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,1%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,22%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,65%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,6%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "УКРОП" Александра Шевченко – 0,53%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко поддержали 0,23% избирателей.

Остальные кандидаты набирают менее 0,2% голосов каждый. Признаны недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.