Второй тур выборов-2019 в Украине: когда он состоится

Новости Украины: По состоянию на 9 часов утра 1 апреля в ЦИК успели обработать 50% бюлетеней, и судя по результатам голосования, ни один из кандидатов не набирает большинство.

Опросы тех, кто уже проголосовал, и данные обработанных бюллетеней свидетельствуют о том, что ни один из кандидатов не набирает 50% голосов и больше. Если такой результат сохранится до окончания подсчетов, Украину ожидает второй тур президентских выборов.

Учитывая данные ЦИК и экзит-полов, можно определить тройку лидеров: Петр Порошенко, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Ни у кого из них пока нет достаточно голосов, чтобы выйти в неоспоримые лидеры и выиграть этот тур. Поэтому ожидается, что второй тур, в котором будут участвовать два претендента, набравших наибольшее количество "за", состоится 21 апреля.

Результаты первого тура обязаны огласить не позже чем через десять дней после проведения выборов. То же касается и в случае проведения второго тура, результаты которого станут известны 1 мая.