ЦИК обработала более 57% протоколов, Зеленский набирает 30,28% голосов

Новости Украины: После обработки 57,46% бюллетеней, Владимир Зеленский набирает 30,28% голосов избирателей, а Петр Порошенко набирает 16,49%.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петром Порошенко набирают 30,28 и 16,49% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 57,46% протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,08% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,54%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7,12%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,93%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,12%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,24%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,67%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,6%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "УКРОП" Александра Шевченко – 0,54%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко поддержали 0,23% избирателей.

Остальные кандидаты набирают менее 0,2% голосов каждый. Признаны недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.