Большинство украинцев в Канаде на выборах проголосовали за Порошенко

Новости Украины: Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что на всех трех избирательных участках в Канаде победу одержал действующий президент Украины Петр Порошенко.

Первый тур выборов Президента Украины прошел в Канаде спокойно и слаженно, несмотря на угрозу провокаций. Об этом рассказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"У нас была определенная предварительная информация, мы были готовы к появлению людей с российскими журналистскими удостоверениями, ведь Канада очень четко поддерживает Украину, поэтому существовал соблазн создать на участках какие-то провокации и недоразумения, однако все прошло очень мирно и спокойно", - сказал Шевченко.

Он отметил, что избиратели в Канаде показали более высокую явку, чем в среднем по заграничному избирательному округу, и предсказал, что во втором туре примет участие еще больше людей. "Мы осторожно прогнозируем столь же достаточно высокую явку во втором туре потому, что интерес есть, и он большой", - отметил посол.

Он добавил, что в нынешних выборах украинцы в Оттаве голосовали активнее, чем в 2014 году. "У нас впервые состоялось голосование в Эдмонтоне, где для участия в выборах зарегистрировалось около 900 человек. Впервые в истории независимой Украины прошло голосование в Западной Канаде", - подчеркнул дипломат.

По его словам, за ходом голосования на участках тщательно следили наблюдатели от Конгресса украинцев Канады. "Мы по горячим следам были в контакте с канадским правительством и обществом. Они внимательно следили, расспрашивали интересовались. Если мы правильно чувствуем настрой, который есть в Канаде, то он сводится к простой формуле: свободные выборы в свободной стране, и это очень хороший результат", - подытожил Шевченко.

Всего на трех участках в Канаде (в Торонто, Оттаве и Эдмонтоне) проголосовал 1391 украинец, что составляет около 20% от всех внесенных в списки избирателей. В первом туре президентских выборов на всех трех избирательных участках в Канаде победу одержал действующий глава государства Петр Порошенко. Он одержал поддержку в почти 50%.