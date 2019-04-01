Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 01.04.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: текстовая трансляция
Главные изменения с апреля: Доплаты многодетным семьям, цена на газ, заплата снайперам
Главные изменения с 1 апреля в Украине
Второй тур выборов-2019 в Украине: когда он состоится
Второй тур выборов-2019 в Украине: когда он состоится
Настя Каменских рассказала о своей самой заветной мечте
Настя Каменских рассказала о своей самой заветной мечте

Госдума РФ рассмотрит заявление о "непризнании выборов в Украине"

Госдума РФ рассмотрит заявление о "непризнании выборов в Украине"
12:06 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: На Совете Думы в России сегодня рассмотрят заявление о "непризнании итогов выборов президента Украины".

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о "непризнании итогов выборов президента Украины". Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Об этом агентству в понедельник сообщил его глава Леонид Калашников, комментируя предварительные результаты голосования.

"На Совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом", — сказал Калашников.

Напоминаем, председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев не исключает непризнание результатов президентских выборов в Украине.

Выборы Президента Украины: результаты голосования

Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что еще рано давать прогнозы на исход второго тура выборов президента в Украине, поскольку разрыв между вторым и третьим местами небольшой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Заявление, Госдума РФ, Рассмотрение, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Непризнание результатов выборов в Украине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 1 апреля – День Дарьи, День Домового
03 С Днем смеха: подборка поздравлений с 1 апреля
04 Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину пришло весеннее тепло
05 Последний бой Гвоздика (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину пришло весеннее тепло
Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину пришло весеннее тепло
Итоги 1 апреля: Президентские выборы-2019 в Украине и победа Гвоздика
Главные новости 1 апреля
С 1 апреля украинцев ждет небольшое снижение цен на газ
С 1 апреля украинцев ждет небольшое снижение цен на газ
Эмилия Кларк рассказала о своих идолах и секретах ухода за кожей
Эмилия Кларк рассказала о своих идолах и секретах ухода за кожей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь