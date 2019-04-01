ЦИК Украины обработал более 70% протоколов: последние данные

Новости Украины: после обработки 70,03% бюллетеней, Владимир Зеленский набирает 30,45% голосов избирателей, а Петр Порошенко набирает 16,19%.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 12 часов обработала 70,03% протоколов в электронном виде на очередных выборах Президента Украины. Соответствующие данные обнародованы на информационном табло в пресс-центре ЦИК.

Согласно этим результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30,45% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 16,19%.

Юлия Тимошенко набирает 13,15%, Юрий Бойко - 11,55%, Анатолий Гриценко – 7,05%, Игорь Смешко – 5,96%, Олег Ляшко – 5,17%. Кроме того, Александра Вилкула поддержали 4,31% избирателей, Руслана Кошулинского - 1,65%. Другие кандидаты набирают менее 1%.

На данный момент ЦИК подсчитала 12 млн 730 тысяч 746 голосов.

Как сообщалось, в Украине 31 марта состоялось голосование на очередных выборах Президента. В бюллетене для голосования были фамилии 39 кандидатов.