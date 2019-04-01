Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 01.04.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: текстовая трансляция
Главные изменения с апреля: Доплаты многодетным семьям, цена на газ, заплата снайперам
Главные изменения с 1 апреля в Украине
Второй тур выборов-2019 в Украине: когда он состоится
Второй тур выборов-2019 в Украине: когда он состоится
Настя Каменских рассказала о своей самой заветной мечте
Настя Каменских рассказала о своей самой заветной мечте

Глава ЦИК Украины заявила, что второй тур выборов президента Украины будет

Глава ЦИК Украины заявила, что второй тур выборов президента Украины будет
12:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук отметила, что уже очевидно, что будет второй тур выборов президента Украины.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заверила, что минувшая ночь подсчета голосов на президентских выборах, как и день голосования, прошла спокойно, без системных нарушений. Об этом она рассказала во время пресс-конференции.

"Было много различных оговорок, градус кампании был довольно значительным, говорилось об очень серьезных вещах, которые могли быть критическими для проведения избирательного процесса, о каких-то сценариях применения силы и тому подобное. Поэтому для нас действительно важно сказать, что не только сам день голосования, но и ночь после голосования, когда на участковых избирательных комиссиях считали голоса, прошла без системных нарушений", - сказала Слипачук.

По ее словам, были недоразумения с очередями в ОИК и другие ситуации, связанные с усталостью членов комиссий, однако в целом ночь прошла спокойно, согласно закону участковые избирательные комиссии осуществили подсчет голосов избирателей.

Слипачук также подчеркнула, что большое количество наблюдателей и представителей кандидатов на пост Президента дает возможность "спокойно смотреть на предварительные результаты".

В то же время председатель ЦИК отметила, что сейчас уже очевидно, что будет второй тур выборов и перед Центризбиркомом стоит "амбициозная задача" в короткие сроки подвести итоги первого тура и подписать протокол о назначении повторного голосования на президентских выборах на 21 апреля.

Второй тур выборов-2019 в Украине: когда он состоится
Второй тур выборов-2019 в Украине: когда он состоитсяЧитать полностью

В свою очередь, секретарь ЦИК Наталья Бернацкая отметила, что большинство жалоб, поступивших в Центризбирком, ни касались серьезных нарушений и будут рассматриваться в общие сроки.

"Таких жалоб, на которые нужно было реагировать немедленно, не было", - добавила она.

Выборы Президента Украины: результаты голосования

Как известно, в Украине 31 марта состоялось голосование на очередных выборах Президента. В бюллетене для голосования были фамилии 39 кандидатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Второй тур выборов, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Татьяна Слипачук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 1 апреля – День Дарьи, День Домового
03 С Днем смеха: подборка поздравлений с 1 апреля
04 Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину пришло весеннее тепло
05 Последний бой Гвоздика (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину пришло весеннее тепло
Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину пришло весеннее тепло
Итоги 1 апреля: Президентские выборы-2019 в Украине и победа Гвоздика
Главные новости 1 апреля
С 1 апреля украинцев ждет небольшое снижение цен на газ
С 1 апреля украинцев ждет небольшое снижение цен на газ
Эмилия Кларк рассказала о своих идолах и секретах ухода за кожей
Эмилия Кларк рассказала о своих идолах и секретах ухода за кожей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь