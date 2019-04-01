Глава ЦИК Украины заявила, что второй тур выборов президента Украины будет

Новости Украины: Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук отметила, что уже очевидно, что будет второй тур выборов президента Украины.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заверила, что минувшая ночь подсчета голосов на президентских выборах, как и день голосования, прошла спокойно, без системных нарушений. Об этом она рассказала во время пресс-конференции.

"Было много различных оговорок, градус кампании был довольно значительным, говорилось об очень серьезных вещах, которые могли быть критическими для проведения избирательного процесса, о каких-то сценариях применения силы и тому подобное. Поэтому для нас действительно важно сказать, что не только сам день голосования, но и ночь после голосования, когда на участковых избирательных комиссиях считали голоса, прошла без системных нарушений", - сказала Слипачук.

По ее словам, были недоразумения с очередями в ОИК и другие ситуации, связанные с усталостью членов комиссий, однако в целом ночь прошла спокойно, согласно закону участковые избирательные комиссии осуществили подсчет голосов избирателей.

Слипачук также подчеркнула, что большое количество наблюдателей и представителей кандидатов на пост Президента дает возможность "спокойно смотреть на предварительные результаты".

В то же время председатель ЦИК отметила, что сейчас уже очевидно, что будет второй тур выборов и перед Центризбиркомом стоит "амбициозная задача" в короткие сроки подвести итоги первого тура и подписать протокол о назначении повторного голосования на президентских выборах на 21 апреля.

В свою очередь, секретарь ЦИК Наталья Бернацкая отметила, что большинство жалоб, поступивших в Центризбирком, ни касались серьезных нарушений и будут рассматриваться в общие сроки.

"Таких жалоб, на которые нужно было реагировать немедленно, не было", - добавила она.

Как известно, в Украине 31 марта состоялось голосование на очередных выборах Президента. В бюллетене для голосования были фамилии 39 кандидатов.