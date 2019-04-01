Делегация Верховной Рады встретилась с австрийскими коллегами

Новости Украины: Делегация Верховной Рады обсудила в Вене Европу, Украину и Россию.

Делегация Верховной Рады Украины обсудила с австрийскими коллегами в Вене 1 апреля вопросы европейского развития, ситуацию в Украине, в том числе результаты первого тура президентских выборов, а также перспективы восстановления мира на Донбассе.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"1 апреля состоялся визит в Австрию делегации комитета по вопросам европейской интеграции Верховной Рады украины во главе с временно исполняющим обязанности председателя комитета Марией Ионовой. В ходе визита состоялись встречи с членами внешнеполитического комитета Национального совета Австрии и представителями парламентской группы дружбы "Украина-Австрия", - сообщил посол.

В состав украинской делегации, вместе с Марией Ионовой, вошли нардепы Оксана Юринец, Елена Сотник и Мустафа Найем.

"Обсуждались вопросы европейского и регионального развития, ситуация в Украине, продолжающаяся российская агрессия, перспективы восстановления мира на Донбассе. Отдельным пунктом беседы стали результаты первого тура президентских выборов в Украине", - сообщил Щерба.

Дипломат добавил, что в контексте ситуации на Востоке был обсужден визит парламентской делегации высокого уровня из Австрии на Донбасс во второй половине этого года.