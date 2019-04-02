ОПОРА не зафиксировала случаев подкупа избирателей кандидатами в президенты

Новости Украины: ОПОРА не зафиксировала подкупа избирателей ни одним из кандидатов.

Во время выборов не была зафиксирована передача денег за голос со стороны кандидатов в Президенты Украины.

Об этом сообщила Председатель Правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

"Нашей организации не удалось зафиксировать факт передачи денег за голос со стороны одного из кандидатов", - сказала координатор ОПОРЫ.

Она отметила, что в день голосования процедурных правонарушений было гораздо меньше, чем в 2014 году. По ее словам, это происходило благодаря мобилизации избирателей и большому количеству членов комиссии.

"Это не была имитация процесса конкурентного или взаимного контроля, это был действительно взаимоконтроль. Другой вопрос, это то, что у нас до сих пор нет ценностей буквы закона, как и верховенства права. Об этом свидетельствовали действия как народных депутатов, так и избирателей, или даже журналистов", - рассказала Айвазовская.

Она отметила, что социология в этих выборах сыграла важную роль не только в части экзит-поллов, но и в мобилизации избирателей, которые хотели идти за лидерами.

По ее словам, очень распространенной практикой было фотографирование бюллетеней, а также был случай выдачи бюллетеня без паспорта.