ЦИК обработала 97% протоколов

Новости Украины: Еще не получены данные обработки 100% протоколов ни из одного региона Украины.

Ни в одном регионе Украины окружными комиссиями еще полностью не обработаны данные протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

Согласно данным информационно-аналитической системы "Выборы" на сайте ЦИК, в настоящее время обработано 97,11% протоколов по всей стране.

При этом ни одна из областей и столица Киева пока не предоставили данных обработки 100% протоколов.

Меньше всего процент обработки протоколов в Киевской области – 89,73%, Луганской – 89,92%.

Причем в Киевской области на округе №95 (город Ирпень, часть Киево-Святошинского района) обработано только 41,66% протоколов, а в округе №94 (города Васильков и Обухов, Васильковский и Обуховский районы) – 70,58%.

В округе №114 Луганской области, куда, в частности, входят Станично-Луганский, Славяносербский и часть Новоайдарского района, - 71,33% протоколов.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,23% и 15,92% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 97,1% протоколов через информационно-аналитическую систему "Выборы".

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,63%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,93%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,03%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,48%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,17%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,63%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый. Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.