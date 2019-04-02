У Зеленского говорят, что дебаты с Порошенко не имеют смысла

Новости Украины: Советник Зеленского, бывший член Национального агентства по предупреждению коррупции Руслан Рябошапка назвал дебаты безсмысленными.

Советник Владимира Зеленского, бывший член Национального агентства по предупреждению коррупции Руслан Рябошапка назвал дебаты шоумена с действующим Президентом Петром Порошенко не имеющими смысла.

Об этом сообщает Зеркало недели.

"Члены штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского усомнились в целесообразности его участия в дебатах с действующим президентом Петром Порошенко, несмотря на то, что накануне Зеленский публично заявил о готовности к дебатам", - говорится в сообщении.

"Я не вижу в этом смысла. Какие вопросы Зеленскому могут быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может, он с Коломойским устроит дебаты?", - заявил Рябошапка.

По словам советника Зеленского, дебаты могут превратиться в "собачьи бои", во время которых оппоненты не дискутируют о политических программах, а устраивают шоу.

Рябошапка также заявил, что у Порошенко было пять лет на посту президента, и он "мог доказать и объяснить все своими делами".

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко считает дебаты ключевым элементом второго тура президентских выборов и заявил, что "тот, кто будет уклоняться, он будет знать, что ему нечего сказать".

Во время брифинга в своем штабе в воскресенье Владимир Зеленский сказал, что готов к дебатам с Петром Порошенко. Однако позже политконсультант команды Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что на дебатах кандидатов в президенты прозвучат обещания от "действующих политических элит", и запроса на это у общества нет. В то же время он заверил, что Зеленский найдет, что сказать Порошенко на дебатах.

Как сообщалось, кандидат на должность Президента Владимир Зеленский не участвовал в ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA: ПЕРШИЙ" 29 марта. В его пресс-службе пояснили, что у шоумена в это время был запланирован концерт в Броварах.