Выборы президента: Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации

Новости Украины: Тимошенко считает, что Порошенко прошел во 2-й тур с помощью фальсификаций, но обжаловать результаты голосования в суде не будет.

Кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко убеждена, что действующий глава государства Петр Порошенко прошел во второй тур президентских выборов нечестно, но заявляет, что обжаловать в суде результаты голосования не намерена.

"Выборы (были – ред.) Порошенко сфальсифицированы, он не должен быть во втором туре, он туда прорвался нечестным путем. Сейчас, я знаю, перед вами стоит вопрос, пойдем ли мы как команда, в суд обжаловать эти результаты. Могу сразу сказать, что мы не пойдем в суд", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По словам политика, такое решение она и ее команда приняли потому, что не верят в то, что можно добиться справедливости в украинских судах.

Ю.Тимошенко считает, что действующий президент "приватизировал судебную систему", и она не вынесет правосудное решение по фальсификациям на выборах, которые были.

"Мы просто потеряем время и будем возлагать надежду на то, на что нет смысла возлагать надежды", - добавила лидер "Батькивщины".

Кроме того она заявила, что не намерена призывать украинцев выходить на акции протеста против результатов выборов в связи с фальсификациями.

"Вы знаете, в каком состоянии страна, вы знаете, что ее довели до черты выживания. И мы себе даем отчет в том, что любой подъем людей на какие-либо протестные акции может стать плацдармом для страны-агрессора, которая ведет против Украины войну. Расшатывать стабильность в Украине, выводить нас на какие-то внутренние противостояния – я этого никогда не позволю", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

По состоянию на утро 2 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 98,45% бюллетеней. Владимир Зеленский набрал 30,23% голосов, а Петр Порошенко – 15,92%. Третье место занимает Юлия Тимошенко с показателем 13,39% голосов.