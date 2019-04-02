Выборы президента: Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации

Кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко убеждена, что действующий глава государства Петр Порошенко прошел во второй тур президентских выборов нечестно, но заявляет, что обжаловать в суде результаты голосования не намерена.
"Выборы (были – ред.) Порошенко сфальсифицированы, он не должен быть во втором туре, он туда прорвался нечестным путем. Сейчас, я знаю, перед вами стоит вопрос, пойдем ли мы как команда, в суд обжаловать эти результаты. Могу сразу сказать, что мы не пойдем в суд", - сказала она на пресс-конференции во вторник в Киеве.
По словам политика, такое решение она и ее команда приняли потому, что не верят в то, что можно добиться справедливости в украинских судах.
Ю.Тимошенко считает, что действующий президент "приватизировал судебную систему", и она не вынесет правосудное решение по фальсификациям на выборах, которые были.
"Мы просто потеряем время и будем возлагать надежду на то, на что нет смысла возлагать надежды", - добавила лидер "Батькивщины".
Кроме того она заявила, что не намерена призывать украинцев выходить на акции протеста против результатов выборов в связи с фальсификациями.
"Вы знаете, в каком состоянии страна, вы знаете, что ее довели до черты выживания. И мы себе даем отчет в том, что любой подъем людей на какие-либо протестные акции может стать плацдармом для страны-агрессора, которая ведет против Украины войну. Расшатывать стабильность в Украине, выводить нас на какие-то внутренние противостояния – я этого никогда не позволю", - подчеркнула Ю.Тимошенко.
По состоянию на утро 2 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 98,45% бюллетеней. Владимир Зеленский набрал 30,23% голосов, а Петр Порошенко – 15,92%. Третье место занимает Юлия Тимошенко с показателем 13,39% голосов.