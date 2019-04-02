За процент до конца: ЦИК обработала 99% протоколов

Новости Украины: По итогам обработки 99,02% протоколов, в первом туре выборов президента Владимир Зеленский набирает 30,23% голосов, а Петр Порошенко - 15,92%.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,23% и 15,92% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 99,02% протоколов через информационно-аналитическую систему "Выборы".

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,39% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,68%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,92%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,03%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,48%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,15%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,63%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый. Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Напомним, кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко убеждена, что действующий глава государства Петр Порошенко прошел во второй тур президентских выборов нечестно, но заявляет, что обжаловать в суде результаты голосования не намерена.